Lula indicará novos diretores do BC na sexta-feira ou início da próxima semana, diz Costa

O ministro também afirmou que Lula pretende fazer uma solenidade para o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assumirá o comando da instituição no ano que vem. No mesmo dia ele deve anunciar os nomes dos novos diretores, incluindo o sucessor de Galípolo, segundo o ministro.

Lula indicará os sucessores de Otavio Damaso, atual diretor de Regulação, e Carolina de Assis Barros, diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. O colegiado já conta com quatro indicados por Lula.

Os novos indicados precisarão passar por sabatina e aprovação dos senadores.

Rui Costa disse que atritos entre o Executivo e o BC já foram superados, mas afirmou que, ainda assim, o governo aguarda a mudança de comando.

"Estamos em contagem regressiva acho para ter não um Banco Central que seja com olhar para o Executivo, mas para ter um Banco Central com olhar voltado para o Brasil, dirigido por quem mora no Brasil e não em Miami", afirmou.

Apesar da forte pressão no mercado de câmbio pelo segundo dia consecutivo e depois que o dólar marcou o maior fechamento nominal da história, o Banco Central novamente optou por não realizar leilões extras de moeda para acomodar as cotações -- uma prática que tem se repetido nos últimos anos.