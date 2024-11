Opep+ adia reunião sobre política de produção para 5 de dezembro

"O domingo não agrada a todos", disse uma fonte à Reuters antes do anúncio oficial.

Os principais ministros da Opep+ estiveram conversando antes da reunião. Fontes da Opep+ disseram que haverá discussões sobre um novo atraso nos aumentos da produção de petróleo, que devem começar em janeiro.

O ministro saudita da Energia, o príncipe Abdulaziz bin Salman, chefe de fato da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), teve uma conversa telefônica na quarta-feira com o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, e com o ministro da Energia do Cazaquistão, Almasadam Satkaliyev, durante uma visita oficial ao Cazaquistão.

O Iraque, a Arábia Saudita e a Rússia tiveram conversas em Bagdá na terça-feira.

A Opep+, que inclui a Opep e aliados liderados pela Rússia, bombeia cerca de metade do petróleo do mundo. O grupo tem como objetivo eliminar gradualmente, até 2025, os cortes na produção de petróleo que foram introduzidos para ajudar a sustentar os preços.

Entretanto, a desaceleração da demanda chinesa e global e o aumento da produção fora do grupo representam obstáculos a esse plano.