ANTT diz que trecho 2 da Transnordestina foi concluído

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou nesta sexta-feira que a concessionária da Transnordestina concluiu o trecho 2 da ferrovia, podendo entrar em estágio de teste em 2025, quase duas décadas depois que o projeto foi iniciado em 2006.

Segundo a agência, o trecho 2 da ferrovia está localizado entre as cidades de Paes Landim e Paulistana, no Piauí, e entre Missão Velha e Acopiara, no Ceará. O trecho tem 358 quilômetros e foi "entregue antes do prazo previsto no contrato de concessão", que era dezembro de 2024.