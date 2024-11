BC britânico alerta sobre riscos de aumento de barreiras comerciais globais

"Uma redução no grau de cooperação política internacional poderia prejudicar o progresso das autoridades na melhoria da resiliência do sistema financeiro e sua capacidade de absorver choques futuros", disse o Banco da Inglaterra em um relatório semestral sobre o sistema financeiro.

Questionado em uma coletiva de imprensa sobre o provável impacto de uma segunda Presidência de Trump, o presidente do banco central britânico, Andrew Bailey, repetiu sua posição de que deseja ver as medidas que o presidente eleito adotará.

"Estamos vendo um risco maior de fragmentação global. Mas eu diria que há muitas causas para isso e não acho que seja correto atribuí-las a um evento específico."

Embora as famílias, as empresas e os bancos do Reino Unido pareçam estar em boa forma, segundo o relatório do banco central, o setor financeiro britânico enfrenta riscos que são "particularmente relevantes", dada a abertura da economia do Reino Unido.

Outras ameaças incluem os altos níveis de dívida pública em muitas economias do mundo.

"A incerteza e os riscos em torno das perspectivas aumentaram", disse o relatório.