Japão finaliza orçamento extra de US$ 92 bi para novo pacote de gastos

Ele também mantém a pilha de dívidas do Japão, que já é duas vezes maior do que sua economia, elevada em um momento em que o Banco do Japão está reduzindo sua política monetária ultrafrouxa de uma década, que manteve os custos dos empréstimos perto de zero.

"Precisamos que os salários aumentem mais rapidamente do que a taxa de inflação para tornar as famílias mais ricas", disse o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, ao Parlamento nesta sexta-feira, enfatizando a necessidade de promover o investimento e continuar elevando o salário mínimo do Japão.

"Até alcançarmos uma economia em que o crescimento dos salários exceda a inflação, devemos apoiar aqueles que não colherão os benefícios dos salários mais altos tanto quanto os outros", disse ele.

O orçamento suplementar, que excede ligeiramente os 13,2 trilhões de ienes em gastos sob o pacote de estímulo do ano passado, foi aprovado pelo gabinete nesta sexta-feira. Ele será deliberado em uma sessão extraordinária do Parlamento que foi convocada esta semana.

Além dos pagamentos às famílias de baixa renda e àquelas com filhos, o governo retomará os subsídios para reduzir as contas de serviços públicos de janeiro a março de 2025, estenderá os subsídios à gasolina e aumentará os gastos com ajuda em desastres.

Ele também fornecerá ajuda para impulsionar os setores de chips e inteligência artificial do Japão.