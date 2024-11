Petróleo fecha em queda com cessar-fogo entre Israel e Hezbollah; recua mais de 3% na semana

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira e registraram um declínio semanal de mais de 3%, pressionados pela redução das preocupações com os riscos de fornecimento com conflito entre Israel e o Hezbollah e pela perspectiva de aumento da oferta em 2025, mesmo com a expectativa de que a Opep+ estenda os cortes de produção.

O petróleo Brent caiu 0,34 dólar, ou 0,46%, a 72,94 dólares o barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos caíram 0,72 dólar, ou 1,05%, a 68 dólares, em relação ao último fechamento antes do feriado de Ação de Graças na quinta-feira.