Presidente do BC da França diz apoiar esforços do governo para reduzir déficit

PARIS (Reuters) - O presidente do banco central da França e membro do Banco Central Europeu, François Villeroy de Galhau, disse nesta sexta-feira que os esforços do primeiro-ministro francês, Michel Barnier, para reduzir o déficit do país estão indo "na direção certa"

"É do interesse da nação recuperar o controle sobre nosso déficit público", disse Villeroy.

Villeroy fez os comentários em um fórum econômico em Dijon, no leste da França, à medida que o futuro do governo de Barnier parece obscuro, em meio à batalha para fazer o orçamento de 2025 passar por um Parlamento polarizado, cada vez mais provável de terminar com a derrubada de sua frágil coalizão.