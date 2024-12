Lane diz que BCE deve focar em riscos futuros para definir política monetária, informa FT

Os dados do Eurostat mostraram que a inflação da zona do euro acelerou em novembro para 2,3%, acima dos 2,0% de outubro, mas em linha com as expectativas do mercado e reforçando os argumentos favoráveis a um corte mais cauteloso da taxa de juros no próximo mês.

"Em algum momento, faremos a transição de um desafio muito importante de desinflação para o novo desafio de manter a inflação (em) 2% em uma base sustentável", acrescentou Lane.

O BCE já cortou os juros três vezes este ano, com os investidores apostando em um fluxo constante de cortes em todas as reuniões até junho do próximo ano.

(Por Shubham Kalia em Bengaluru)