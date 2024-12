Mercado eleva novamente projeção da Selic em 2025 com inflação mais alta, mostra Focus

Em novembro, o Copom decidiu acelerar o ritmo de aperto nos juros ao elevar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, a 11,25% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria que não indicou os próximos passos da política monetária.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda um aumento na projeção para o IPCA neste ano, agora com alta de 4,71% -- acima do teto da meta perseguida pelo BC --, ante 4,63% há uma semana. Em 2025, o avanço do índice deve chegar a 4,40%, acima dos 4,34% projetados anteriormente.

Já em 2026, a nova projeção é de que o IPCA tenha alta de 3,81%, de 3,78% há uma semana.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

As alterações nas projeções para a Selic e a inflação ocorrem na esteira de dados acima do esperado para o IPCA-15 na semana passada, além do pessimismo que marcaram as últimas sessões em decorrência do anúncio pelo governo de um projeto de reforma do Imposto de Renda.

O IBGE informou na terça-feira que o IPCA-15 acelerou para uma alta de 0,62% em novembro, de um avanço de 0,54% em outubro. Economistas consultados pela Reuters esperavam que a inflação desacelerasse para 0,48% na base mensal.