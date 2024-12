Intercement Brasil entra com pedido de recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) - A Intercement Brasil, em conjunto com suas controladoras indiretas e outras sociedades do grupo, entrou com pedido de recuperação judicial perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo.

As controladas indiretas incluem a Intercement Participações (ICP) e a Mover Participações (Mover), conforme fato relevante da companhia divulgado na noite desta terça-feira.

A Intercement afirmou que apesar dos esforços em busca de reestruturação e equacionamento das obrigações financeiras, o prosseguimento das negociações exigiu o ajuizamento do pedido de recuperação judicial.