Piora recente de cenário para atividade econômica deve se consolidar no Brasil no início de 2025 e pesar sobre confiança

"Os mercados financeiros, o noticiário, tudo isso acaba entrando nessa conta de condições financeiras e confiança, com impacto negativo. Os efeitos vão se juntando e são cumulativos, até chegar efetivamente na ponta, no comércio e na produção", disse Padovani.

"Começaremos a perceber no quarto trimestre, mas essa confusão que a gente tem vivido ficaria mais clara nos indicadores econômicos do começo do ano", completou ele, calculando expansão de 0,3% no quarto trimestre e de 2% em 2025.

O mercado já vinha estressado com a demora do governo em apresentar medidas de cortes de gastos, uma vez que elas tinham sido prometidas para depois do segundo turno das eleições municipais, que aconteceu em 27 de outubro.

Finalmente apresentado na semana passada, o corte de 71,9 bilhões de reais em despesas em dois anos foi, em geral, bem recebido, mas o anúncio inesperado da isenção do Imposto de Renda para quem ganha acima de 5 mil reais por mês foi criticado. Isso acabou azedando os mercados de forma generalizada e desvalorizando ainda mais os ativos brasileiros, em meio a dúvidas persistentes sobre a sustentabilidade fiscal.

Especialistas já tinham a expectativa de desaceleração do Produto Interno Bruto no quarto trimestre e também em 2025, principalmente como efeito de um menor impulso fiscal, fator importante de estímulo ao consumo no ano.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil desacelerou no terceiro trimestre a 0,9% em relação aos três meses anteriores, mas ainda mostrou uma economia aquecida mesmo diante da política monetária contracionista, com destaque para os investimentos e o consumo das famílias.