Nasdaq e S&P 500 batem recordes com investidor à espera de dados de trabalho dos EUA

Observadores do mercado também digeriram comentários tranquilizadores de formuladores de política monetária do Federal Reserve. Dois deles disseram que veem a inflação se aproximando da meta de 2% do banco central dos EUA e que o mercado de trabalho está "sólido".

Eles não deram sinais de que apoiam outro corte na taxa de juros neste mês. Na segunda-feira, o diretor do Fed Christopher Waller disse que está inclinado "no momento" a apoiar outro corte na taxa de juros este mês.

Investidores prestarão muita atenção ao relatório mensal de emprego dos EUA na sexta-feira. Eles também estão ansiosos para ver outros dados nesta semana, incluindo a leitura das vagas de trabalho privadas de novembro e o relatório de serviços do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM).

"O mercado está meio que aguardando os grandes dados, que seriam o ISM e o (relatório de emprego) na sexta-feira... Portanto, as pessoas estão um pouco de braços cruzados", disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest.

Os mercados financeiros esperam uma chance aproximada de 72% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de política monetária do Fed de 17 a 18 de dezembro, mostrou a ferramenta FedWatch da CME.

O Dow Jones caiu 0,17%, para 44.705,53 pontos. O S&P 500 teve variação positiva de 0,05%, para 6.049,88 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,40%, para 19.480,91 pontos.