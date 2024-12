CSN desiste da Intercement e segue avaliando "oportunidades" em cimentos

A desistência do negócio deve ajudar a CSN a cumprir a meta de reduzir alavancagem para 2,5 vezes dívida líquida sobre Ebitda, algo que o diretor financeiro da companhia, Antonio Marco Campos Rabello, afirmou em meados do mês passado que era "desafiador" de ser alcançado.

"Para a CSN, a ruptura do acordo é um revés estratégico, mas pode abrir espaço para renegociações em condições mais favoráveis", afirmaram analistas da Genial Investimentos.

A CSN negociava com os controladores da Intercement, o grupo Mover, antiga Camargo Corrêa, desde o início do ano uma aquisição dos negócios da companhia, que no Brasil tem 15 fábricas de cimento e 1 unidade de agregado.

Além das operações no Brasil, a Intercement detém uma participação de quase 50% no mercado argentino por meio da Loma Negra.

Em maio, fonte próxima do assunto afirmou à Reuters que a CSN ofertou cerca de 6 bilhões de reais pelos ativos da Intercement.

(Por Alberto Alerigi Jr.)