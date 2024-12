Juros futuros sobem no Brasil à espera de Haddad e números dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) passaram a registrar altas firmes no Brasil ainda na primeira meia hora de sessão desta quarta-feira, em toda a curva a termo, dando continuidade ao movimento da véspera no Brasil e em sintonia com o avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior.

Às 9h37, a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,745%, ante 11,695% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 14,395%, em alta de 8 pontos-base ante o ajuste de 14,317%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2030 estava em 14,18%, ante 14,057% do ajuste anterior.