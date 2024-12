Ações atingem maior nível em um mês, com política francesa em foco

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam no maior patamar em mais de um mês nesta quinta-feira, impulsionadas pelos papéis de bancos, com investidores esperançosos com a possibilidade de aprovação de um novo orçamento na França depois que o governo do primeiro-ministro Michel Barnier foi derrubado.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,40%, a 519,53 pontos, registrando sua sexta sessão consecutiva de ganhos. O índice de referência da França CAC-40 fechou em alta de 0,3%.