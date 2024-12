Membro da diretoria do BC do Japão diz que decisão sobre juros será "dependente dos dados"

"Não me oponho a aumentos nas taxas. Mas a decisão deve depender dos dados e ser tomada de acordo com as melhorias na economia", disse ele em uma coletiva de imprensa.

"Haverá vários dados a serem divulgados (antes da reunião de dezembro)", como dados salariais mensais e a pesquisa trimestral de confiança empresarial tankan do Banco do Japão, disse ele.

Após os comentários de Nakamura, os rendimentos dos títulos públicos japoneses subiram, já que alguns operadores voltaram a apostar em um aumento da taxa de juros em dezembro, depois de terem reduzido as chances há apenas um dia com base em notícias de que o banco central seria cauteloso em aumentar as taxas tão cedo.

Os mercados agora veem cerca de 38% de chance de um aumento da taxa de juros em dezembro. A pesquisa salarial do governo para outubro está prevista para sexta-feira e a pesquisa tankan para 13 de dezembro.

Em um discurso feito antes da coletiva de imprensa, Nakamura disse que o Banco do Japão deve agir com cautela ao aumentar a taxa de juros, já que o consumo continua fraco e as pequenas empresas podem ter dificuldades para continuar aumentando os salários.

"Pessoalmente, não estou confiante quanto à sustentabilidade do crescimento dos salários", disse Nakamura em um discurso para líderes empresariais na cidade de Hiroshima, no oeste do Japão, acrescentando que o consumo não tem impulso, já que o aumento do custo de vida atinge as famílias.