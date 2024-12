Minério de ferro cai por temor de investidores com nova decepção sobre estímulos da China

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, com o sentimento dos investidores piorando depois que a imprensa estatal da China enfatizou melhorias qualitativas antes de uma reunião há muito esperada que deverá definir o tom do crescimento econômico no próximo ano.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,17%, a 800,5 iuanes (110,14 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura caiu 1,51%, a 103,75 dólares a tonelada.