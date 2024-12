Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm leve alta

A economia dos EUA deve ter aberto 200.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em novembro, após um aumento de 12.000 em outubro, o menor número desde dezembro de 2020, segundo uma pesquisa da Reuters.

As demissões historicamente baixas são responsáveis pela maior parte da força do mercado de trabalho. Os fortes aumentos da taxa de juros pelo Federal Reserve em 2022 e 2023 para controlar a inflação deixaram as empresas com pouco apetite para contratar mais trabalhadores.

O Fed deve cortar os juros este mês pela terceira vez desde o início de seu ciclo de afrouxamento em setembro. A taxa básica do banco central está na faixa de 4,50% a 4,75%, tendo sido elevada em 525 pontos-base em 2022 e 2023.

(Reportagem de Lucia Mutikani)