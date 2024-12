PicPay tem salto de 12 vezes no lucro líquido do 3º tri

"Nós vamos continuar crescendo", disse Chedid à Reuters, destacando que a fintech tem mostrado crescimento de receita com custos controlados, enquanto o mix da carteira de crédito deve ajudar a manter os níveis de inadimplência sob controle.

A receita média por cliente ativo (ARPAC) saltou 39% no terceiro trimestre ano a ano, enquanto o custo de servir por cliente ativo aumentou 20% na mesma base de comparação.

A receita líquida do PicPay cresceu 50% no trimestre, para 1,4 bilhão de reais, enquanto o TPV (volume total de pagamento)somou 109,2 bilhões de reais, expansão de 52% em relação ao mesmo período do ano passado.

A carteira de crédito ao final de setembro somava 8,2 bilhões de reais, com 46% dos empréstimos colateralizados.

Chedid não detalhou os níveis de inadimplência do PicPay no período, mas afirmou que estão praticamente em linha com o mercado e com os meses anteriores - no segundo trimestre o índice ficou em 3,94% na métrica de 15 a 90 dias.

A expectativa, segundo o executivo, é que esse patamar se mantenha, mesmo em um cenário de taxas de juros mais elevadas, em parte devido ao mix da carteira de crédito. "Isso nos dá uma resiliência maior nos ciclos econômicos", reforçou.