PPSA posterga pico de produção de petróleo da União para 2030 após atrasos

Antes, a PPSA previa que um pico de 564 mil bpd fosse atingido em 2029, antes da produção da União no pré-sal começar a declinar.

Dentre os aumentos de custos, Loureiro citou reajustes contratuais na construção e montagem de plataformas do tipo FPSO, elevação das taxas diárias das sondas e aumento geral de custos de investimento nos contratos de subsea.

"A curva da União sofre muitas influencias, (principalmente) custos e preço do petróleo", disse Loureiro, durante apresentação.

ARRECADAÇÃO

Já do lado da arrecadação, a PPSA prevê obter mais de 500 bilhões de reais com a comercialização das parcelas de petróleo e gás da União em 19 contratos de partilha e nos acordos de individualização da produção de Mero, Atapu e Tupi no próximo decênio.

Considerando ainda os valores a serem pagos com royalties e tributos, a arrecadação total para os cofres públicos com estes contratos pode superar 1 trilhão de reais.