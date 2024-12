Ibovespa recua com BB entre maiores quedas; MRV&Co dispara

Na visão do economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, a aprovação da urgência, ainda que com maioria apertada, é um sinal de que pelo menos parte do programa de contenção deverá ser aprovada no Congresso ainda este ano.

"Foi um fator importante de tranquilização dos investidores", afirmou, ressaltando, contudo, que "os problemas fundamentais permanecem sem solução".

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON perdia 2,39%, tendo com pano de fundo relatóriosobre bancos do Citi no qual os analistas cortaram a recomendação das ações do banco de controle estatal para "neutra" e reduziram o preço-alvo de 34 para 25 reais. A exceção entre os bancos do Ibovespa era BTG PACTUAL UNIT, em alta de 1%, que teve "upgrade" do Itaú BBA para "outperform", com preço-alvo de 40 reais.

- MRV&CO ON disparava 7,55%, após anunciar na quinta-feira uma nova estratégia para a Resia, sua subsidiária nos EUA, visando simplificar suas operações, estrutura organizacional e financeira, além de acelerar a desalavancagem do grupo. O plano inclui a venda de sete projetos nos próximos dois anos e desmobilização de mais de 60% de banco de terrenos.

- B3 ON avançava 3,37%, endossada por relatório de analistas do Goldman Sachs, que elevaram a recomendação dos papéis para compra, reiterando o preço-alvo de 12 reais - um "upside" potencial de cerca de 23% em relação ao fechamento da véspera. "Embora a ação possa não ter um catalisador positivo no curto prazo, em um ambiente de aumento de juros, achamos que a maioria dos riscos de baixa estão precificados", afirmaram.