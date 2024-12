Sabesp anuncia investimento de R$15 bi em obras de saneamento

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp anunciou nesta sexta-feira investimentos de 15 bilhões de reais em obras de saneamento, parte de sua proposta para universalizar os serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no Estado de São Paulo até 2029.

O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pelo presidente da Sabesp, Carlos Piani. Tarcísio disse que o aporte é um prenúncio do que vem pela frente "em termos de realizações", conforme comunicado do governo estadual.

A Sabesp foi privatizada em julho deste ano, com uma captação de aproximadamente 15 bilhões de reais, que definiu a Equatorial como investidor estratégico, garantindo fatia de 15% na companhia com a oferta de 7 bilhões de reais.