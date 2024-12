Taxas de juros futuros disparam com receio de pacote desidratado e curva aponta alta de 100 pontos-base da Selic

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,854%, ante 11,772% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 14,725%, em alta de 30 pontos-base ante o ajuste de 14,429%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,16%, ante 13,899% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,97%, em alta de 25 pontos-base ante 13,723%.

Indicativo do pânico que tomou o mercado, a taxa do DI para janeiro de 2027 acumulou alta de 68 pontos-base nesta semana. Por trás do movimento está a desconfiança do mercado em relação ao pacote fiscal proposto pelo governo.

Nesta sexta-feira a curva foi conduzida especificamente pelo temor de que as propostas do governo sejam desidratadas no Congresso, ou nem mesmo encontrem o apoio necessário para aprovação. Uma das notícias na imprensa, que circulava pelas mesas, era a de que parlamentares estariam resistentes a mexer no Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago e idosos e a pessoas com deficiência.

“O mercado já vem bastante cauteloso em relação ao avanço dos cortes de gastos. O que pega mais neste momento é o risco de desidratação das propostas”, afirmou durante a tarde Rafael Sueishi, head de renda fixa da Manchester Investimentos.

“Apesar da aprovação do regime de urgência (para dois projetos do pacote), não temos o comprometimento do parlamento na aprovação do conteúdo das propostas”, acrescentou.