UE e Mercosul se aproximam de finalizar acordo comercial controverso

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia e o Mercosul devem finalizar nesta sexta-feira um esperado acordo comercial, que deve enfrentar uma batalha tortuosa para ser aprovado na Europa devido à firme oposição da França.

Após negociações que se estenderam por mais de 20 anos e cinco anos depois de um acordo inicialmente firmado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes do Mercosul devem anunciar um acordo às 9h30 (horário de Brasília) em Montevidéu, capital do Uruguai.

Von der Leyen viajou para o Uruguai na quinta-feira antes da planejada cúpula do bloco, que inclui Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, poucas horas depois do colapso do governo do presidente francês, Emmanuel Macron.