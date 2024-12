Trabalhadores da VW na Alemanha intensificam paralisações

As negociações começarão por volta das 12h30 (8h30 horário de Brasília) e os trabalhadores farão paralisações de quatro horas em nove fábricas na Alemanha, a segunda parada em uma semana e que será duas vezes mais longa do que as paralisações que ocorreram anteriormente.

"É hora de a diretoria tomar uma atitude", disse o negociador-chefe do sindicato IG Metall, Thorsten Groeger, em uma reunião em Wolfsburg, onde fica a sede da empresa.

"Nossa expectativa para hoje é que a empresa pare de insistir em suas posições máximas e se aproxime de nós. A confiança foi destruída... os trabalhadores estão muito irritados. A marca VW está ameaçada de ser prejudicada pelo comportamento da diretoria e o preço das ações foi jogado para o fundo do poço. Isso é responsabilidade da diretoria."

Os trabalhadores, que rejeitam qualquer corte de salários ou fechamento de fábricas, podem aumentar a pressão fazendo greves de 24 horas e até mesmo paralisações por tempo indeterminado.

"Talvez isso faça com que o conselho de administração da VW caia em si. Caso contrário, continuaremos a apertar", disse o sindicato IG Metall em um comunicado aos funcionários na sexta-feira, acrescentando: "E aí as coisas ficarão muito, muito desconfortáveis."

A Volkswagen insiste que o corte de capacidade e nos salários são necessários porque a demanda por carros na Europa caiu, enquanto os custos na Alemanha tornam impossível para o grupo competir com os novos rivais.