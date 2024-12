Comissão do Senado aprova três indicados de Lula para diretoria do BC

Com as aprovações, Lula, que assumiu a Presidência com fortes críticas à atuação do BC, passará a ter 7 de 9 indicados à diretoria da autarquia, que compõe o Comitê de Política Monetária (Copom), responsável pela definição da taxa básica de juros no país --atualmente em 11,25% ao ano.

Os diretores Ailton de Aquino (Fiscalização), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais) e Rodrigo Teixeira (Administração), que assumiram em janeiro deste ano, foram os outros escolhidos pelo petista, além de Galípolo, que passará a comandar o BC após o fim do mandato de Roberto Campos Neto.

Os diretores Diogo Guillen (Política Econômica) e Renato Gomes (Organização do Sistema Financeiro e Resolução), que seguem em seus cargos, foram indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro.

David é graduado em Engenharia de Produção pela USP e está no Bradesco desde 2019. Antes disso atuou em outras instituições, incluindo Morgan Stanley e Citi.

Mestre e bacharel em Economia pela Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Vivan é servidor do BC desde 1994 e atualmente chefia o Departamento de Regulação do Sistema Financeiro.

Correa é servidora do BC desde 2006 e atual secretária de Integridade Pública da Controladoria-Geral da União. Graduada em administração pública, ela foi pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Oxford e tem doutorado em Governo pela London School of Economics and Political Science.