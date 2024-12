Ibovespa fecha em alta com alívio em DIs após sinalizações sobre fiscal

Investidores também voltaram as atenções para dados do IBGE mostrando que o IPCA subiu 0,39% em novembro, ante alta de 0,56% em outubro e expectativa em pesquisa da Reuters de 0,37%. Em 12 meses, marcou alta de 4,87%, de 4,76% no mês anterior, maior nível desde setembro de 2023 (5,19%).

Com apenas mais um mês para encerrar o ano, o resultado do IPCA -- conhecido em véspera de decisão de política monetária do Banco Central -- foi ainda mais acima do teto da meta, de 3,0% com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

De acordo com a economista Luciana Rabelo, do Itaú, o IPCA veio em linha com a expectativa do banco, mas com um qualitativo de inflação pior do que o esperado, com destaque para a surpresa altista em serviços subjacentes compensada por surpresas baixistas em itens que não fazem parte do núcleo de inflação.

"Para frente, esperamos que o componente de serviços siga pressionado, refletindo o mercado de trabalho apertado", disse em relatório. A equipe de pesquisa macroeconômica do Itaú, chefiada pelo ex-BC Mario Mesquita, espera que BC acelere o ritmo de alta da Selic para 1 ponto percentual na quarta-feira.

No mercado, as apostas embutem uma chance de 71% de aumento da Selic para 12,25% na decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, que será conhecida na quarta-feira, após o fechamento do mercado. Na pesquisa Focus divulgada na segunda-feira, a mediana das expectativas apontava alta de 0,75 ponto.

"O mercado está aguardando bastante essa reunião", afirmou o sócio e advisor da Blue3 Willian Queiroz.