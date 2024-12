STOXX 600 encerra série de oito dias de ganhos com decisão do BCE em foco

Dados mostraram que as exportações da China desaceleraram acentuadamente e as importações diminuíram inesperadamente em novembro, em um sinal preocupante sobre a economia do país.

As ações de empresas de luxo LVMH e Kering, que obtêm uma quantidade substancial de suas receitas da China, perderam 2,5% e 2,2%, respectivamente, fazendo com que o setor mais amplo de luxo caísse 1,6%.

O setor automotivo registrou o melhor desempenho entre seus pares, com alta de 0,6%, impulsionado pelo salto de 27% do D'leteren Group -- sua maior alta diária já registrada.

Os mercados também monitoraram os desdobramentos políticos na França, com os socialistas de centro-esquerda sendo vistos como prováveis formadores de opinião no novo governo.

No topo da agenda desta semana está a decisão do BCE sobre a taxa de juros na quinta-feira, com investidores precificando uma probabilidade de 85% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, de acordo com probabilidades de taxa de juros da LSEG.

"Acreditamos que os dados provavelmente precisarão se deteriorar ainda mais para que o BCE aumente o ritmo dos cortes. E acreditamos que os dados recentes provavelmente ainda não são suficientes para fazer com que o BCE aumente a velocidade. As tarifas ou incertezas relacionadas podem nos levar a isso", disseram economistas liderados por Ruben Segura-Cayuela, do BofA Global Research.