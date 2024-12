Volkswagen e sindicatos têm conversas "construtivas", mas impasse segue

Mas o representante dos trabalhadores, Thorsten Groeger, disse que foi a primeira vez que as negociações ocorreram em um "clima construtivo" e que os representantes sindicais estão prontos para voltar à mesa de negociações em 16 de dezembro.

No início da segunda-feira, Groeger havia dito que se as conversas com os executivos da montadora não tivessem um tom conciliatório, os sindicatos não viam mais espaço para negociações este ano e aumentariam as manifestações para um nível sem precedentes em 2025.

Ainda assim, os sindicatos permaneceram firmes em dizer que se recusam a aceitar o fechamento de fábricas da companhia na Alemanha, enquanto a montadora disse que isso não pode ser descartado, indicando que as duas partes continuam distantes.

As últimas negociações, que tiveram início em setembro, ocorrem no momento em que a maior montadora da Europa busca maneiras de cortar radicalmente custos na Alemanha para competir melhor com rivais asiáticos mais baratos que entraram em seu mercado doméstico.

Cerca de 68 mil trabalhadores da montadora cruzaram os braços por quatro horas na segunda-feira em Wolfsburg, informou o sindicato IG Metall.

O IG Metall disse que nunca houve nenhuma greve real com duração de 24 horas ou mais além das chamadas "paralisações de advertência", que são sinalizadas com antecedência e têm duração limitada.