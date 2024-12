Autoridades chinesas avaliam iuan mais fraco à medida que os riscos comerciais de Trump se aproximam, segundo fontes

Deixar o iuan se desvalorizar poderia tornar as exportações chinesas mais baratas, atenuando o impacto das tarifas e criando configurações monetárias mais frouxas na China continental.

A Reuters conversou com três pessoas que têm conhecimento das discussões sobre a desvalorização do iuan, mas elas pediram anonimato porque não estão autorizadas a falar publicamente sobre o assunto.

O Banco do Povo da China não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. O Escritório de Informações do Conselho de Estado, que lida com as consultas da mídia para o governo, também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Permitir a desvalorização do iuan no próximo ano seria um desvio da prática usual de manter a taxa de câmbio estável, disseram as fontes.

O iuan, que é rigidamente controlado, pode oscilar 2% para cada lado a partir de um ponto médio diário fixado pelo banco central. Os comentários de autoridades normalmente incluem compromissos de manter o iuan estável.

Embora seja improvável que o banco central diga que não sustentará mais a moeda, ele enfatizará o fato de permitir que os mercados tenham mais poder para decidir o valor do iuan, disse uma fonte com conhecimento do assunto.