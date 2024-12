Fluxo de recursos estrangeiros para mercados emergentes cairá com ameaça de tarifas, diz instituto

Por Libby George

LONDRES (Reuters) - O crescimento global desacelerará em 2025 e os investidores estrangeiros devem reduzir em quase 25% o dinheiro que enviam para mercados emergentes, à medida que as políticas do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repercutirem, disse um instituto do setor financeiro nesta quarta-feira.

As ameaças de tarifas, um dólar mais forte e cortes mais lentos do que o esperado na taxa de juros pelo Federal Reserve já estão afetando os planos dos investidores, disse o Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês).