Setor de serviços do Brasil cresce mais que o esperado em outubro e tem novo pico histórico

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO (Reuters) - O volume de serviços no Brasil cresceu mais do que o esperado em outubro com impulso de transportes, iniciando o último trimestre do ano com renovação do ponto mais alto da série histórica.

A alta do volume de serviços foi de 1,1% sobre setembro, na série com ajuste sazonal, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quarta-feira. O resultado ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,7% no mês.