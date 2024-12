Taxas de juros longas recuam com ajustes e otimismo por tramitação do pacote fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs recuaram nesta quarta-feira para o médio e longo prazos, com o mercado fazendo ajustes e mostrando otimismo com a tramitação do pacote fiscal no Congresso, enquanto os juros para vencimentos de curto prazo subiram devido à percepção de que o Copom vai acelerar o ritmo de aperto da Selic.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 12,009%, ante 11,96% no ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 14,47%, ante o ajuste anterior de 14,685%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,81%, ante 13,997% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,61%, ante 13,775% na véspera.