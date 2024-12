Dados colocam Fed na direção de cortar juros na próxima semana e ter cautela em 2025

Com tantos fatores para avaliar, muitos analistas esperam que a mensagem coletiva da declaração de política monetária do Fed na quarta-feira, a coletiva de imprensa do chair Jerome Powell, e as projeções atualizadas sejam um tanto "hawkish" (agressivo contra a inflação) - com o Fed talvez mais perto de uma pausa no ciclo de afrouxamento, ou pelo menos muito relutante em se comprometer com muitos outros cortes.

Aqui estão alguns dos pontos que os membros do Fed levarão em consideração:

INFLAÇÃO TEIMOSA

Não houve muita melhora na inflação desde as últimas projeções econômicas do Fed em setembro ou da reunião de política monetária de 6 e 7 de novembro. Porém, alguns dos componentes mudaram de forma que deixaram as autoridades convencidas de que está ocorrendo uma redução gradual das pressões de preços.

Os aumentos nos custos de moradia diminuíram e o índice PCE -- que o Fed usa para avaliar o progresso em direção à sua meta de inflação de 2% -- parece estar caminhando para uma leitura baixa quando os dados de novembro forem divulgados na próxima semana. No entanto, isso só ocorrerá dois dias após o término da reunião do Fed.

MERCADO DE TRABALHO RESILIENTE