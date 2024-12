Gafisa mira mercado de alto luxo em 2025

Com a venda desses empreendimentos de menor valor, a Gafisa pretende se tornar uma empresa puramente voltada para o segmento de alto luxo, ou "luxo absoluto", disseram os executivos em evento do Lide, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira.

"Nossa expectativa é zerar os estoques de produtos médios para concentrar esforços no alto luxo", afirmou o vice-presidente de negócios da Gafisa, Luis Fernando Ortiz. "Seremos em 2025 uma empresa puramente de unidades valiosas."

A Gafisa possui cerca de 300 unidades em estoque e, de acordo com sua presidente, Sheyla Resende, o foco principal para 2025 estará no eixo Rio-São Paulo, onde enxerga grande potencial de compradores para seus ativos de alto valor. "A ideia é estar 100% no mercado de luxo", afirmou Resende.

A construtora lançou este ano um empreendimento de alto padrão na rua Oscar Freire, uma das ruas mais caras do Brasil, com imóveis a partir de 30 milhões de reais cada. A entrega do edifício está prevista para 2028, e, segundo os executivos, quase todas as unidades já foram reservadas.

Ortiz explicou que a Gafisa tem mudado sua estratégia para priorizar volume em vez de quantidade. "Agora, a prioridade é lançar poucas unidades e com volume concentrado", afirmou.

A Gafisa fechou o terceiro trimestre deste ano com prejuízo líquido ajustado de 23,2 milhões de reais, menor ante a perda de cerca de 65 milhões de reais apurada no mesmo período de 2023.