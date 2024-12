Ibovespa tem leve queda com ajuste de posições de olho em juros; GPA sobe 7%

- VAMOS ON caía 2,71%, mantendo a correção negativa da véspera, após alta nos três primeiros pregões da semana, sendo que na terça-feira saltou 12%. A partir de segunda-feira, começam a ser negociadas na bolsa as ações da Automob, resultado da combinação dos negócios da Automob com a Vamos Concessionárias após reorganização societária. A Vamos passa agora a se dedicar exclusivamente ao aluguel de caminhões, máquinas e equipamentos.

- HAPVIDA ON cedia 1,85%, também com ajustes após três altas seguidas, período em que se valorizou 12%.

- GPA ON avançava 7,08%, devolvendo parte das perdas com o tombo de 11% na véspera, enquanto, no setor, CARREFOUR BRASL ON mostrava estabilidade e ASSAÍ ON tinha declínio de 0,66%. O Assaí anunciou nesta sexta-feira que alcançou 300 lojas em operação no país com inauguração de uma segunda unidade em Caraguatatuba (SP), o que marca também a conclusão do plano de 66 conversões de hipermercados iniciado em 2022.

- MAGAZINE LUIZA ON valorizava-se 0,84%, também recuperando-se após desabar 9% na quinta-feira, assim como outras empresas que de varejo que sofreram na véspera. LOJAS RENNER ON subia 1,46% e PETZ ON ganhava 2,05%.

- JBS ON mostrava acréscimo de 1,89% e BRF ON ganhava 0,07%, tendo como pano de fundo relatório do JPMorgan elevando os preços-alvo de ambas as ações, bem como reiterando a recomendação "overweight" e o "positive catalyst watch" para os papéis. Para os analistas, o "momentum" positivo para os resultados das empresas deve continuar em 2025. O preço-alvo para BRF passou de 30 para 31,50 reais e o para JBS aumentou de 43 para 46 reais.

- PETROBRAS PN tinha acréscimo de 0,42%, seguindo a alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado com aumento de 0,45%.