China tem espaço para cortar ainda mais taxa do compulsório, afirma diretor do BC

As taxas de juros devem ser reforçadas para facilitar a transmissão e orientar os custos abrangentes do financiamento social para um declínio constante, disse o diretor do departamento de pesquisa do BC da China, Wang Xin, em comentários sobre considerações específicas para a próxima fase de implementação da política monetária no país.

"À medida que a exploração do Banco do Povo da China de comprar e vender títulos do governo no mercado secundário se torna mais madura, o banco central deve, no futuro, usar uma variedade de ferramentas de política monetária para fornecer liquidez suficiente de médio e longo prazo e manter liquidez adequada no sistema bancário", disse Wang em uma conferência econômica.

(Reportagem de Liz Lee)