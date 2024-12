BNDES aprova R$1,1 bi para exportação de oito jatos da Embraer

(Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de 1,1 bilhão de reais para a exportação de oito jatos comerciais E190-E2 e/ou E195-E2 da Embraer para a norte-americana Azorra, especializada em aquisição e arrendamento de aeronaves para a operação de companhias aéreas comerciais.

De acordo com o comunicado do banco de fomento, as aeronaves já estão incluídas na carteira de encomendas da Embraer e serão entregues entre dezembro de 2024 e 2025 a operadores. É o terceiro financiamento do BNDES à exportação de aeronaves da família E2 para a Azorra, acrescentou.

O financiamento, segundo o banco, cobrirá uma parcela do investimento total da Azorra na compra dos aviões, e se dará por meio do BNDES Exim Pós-embarque, com desembolsos realizados em reais no Brasil em favor da Embraer. A Azorra assumirá o compromisso de pagamento em dólares ao BNDES, gerando divisas nessa moeda para o Brasil.