China aumentará apoio fiscal direto para consumidores

As medidas se concentrarão no aumento da renda familiar por meio de maiores gastos fiscais em consumo, melhor seguridade social, criação de empregos, mecanismos de crescimento salarial, pensões mais altas para aposentados, melhores subsídios para seguro médico e políticas a fim de estimular o nascimento de crianças, disse a Xinhua.

As autoridades estão avaliando a inclusão de mais produtos de alta demanda e com potencial de substituição no esquema, já que esse programa teve um efeito "muito bom" este ano, acrescentou, sem informar o tamanho do financiamento de 2025 e os produtos a serem incluídos.

Este ano, 150 bilhões de iuanes (20,60 bilhões de dólares) de tais títulos foram alocados para apoiar bens de consumo, incluindo a troca de geladeiras e televisões, com a receita geral de vendas impulsionada pelo esquema chegando a 1 trilhão de iuanes até o momento.

"Com base na operação econômica atual, esperamos um crescimento econômico anual em torno de 5%", disse o funcionário não identificado à Xinhua.

Esperando que o mercado imobiliário se estabilize ainda mais, a autoridade pediu que medidas políticas com impacto direto sobre a estabilização do mercado imobiliário sejam adotadas o mais rápido possível, com os governos locais obtendo maior autonomia para comprar estoque de moradias.

"Como uma parte importante da demanda doméstica, ainda há um enorme espaço para o investimento da China", disse a Xinhua, acrescentando que o país melhorará a eficiência do investimento e direcionará melhor os recursos.