S&P 500 e Nasdaq sobem com otimismo antes de decisão de juros e dados econômicos

No entanto, o foco principal será a perspectiva das autoridades para o próximo ano, com a divulgação de seu "gráfico de pontos" atualizado das previsões, já que as apostas quanto ao ritmo dos cortes se moderaram em meio ao forte crescimento econômico e à inflação persistente.

"O mercado está ansioso por mais cortes e o Fed tem que fazer malabarismos - isso é possível sem criar pressão inflacionária?", disse Andre Bakhos, membro executivo da Ingenium Analytics.

Na agenda de dados estão os números da produção industrial, as vendas no varejo e os dados do índice PCE de inflação neta semana.

O Dow Jones recuava 0,02%, para 43.819,25 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,22%, a 6.064,47 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,41%, para 20.009,17 pontos.

A maioria das ações de megacaps era negociada em alta, com a Alphabet subindo 2,1% e a Amazon.com ganhando 1%, impulsionando os setores de serviços de comunicação e de consumo discricionário em 1% e 0,7%, respectivamente.