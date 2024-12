Crescimento da energia solar na UE desacelera, aumentando temores com transição energética

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - O crescimento das instalações de energia solar na Europa caiu para apenas 4% este ano, após anos de aumentos de dois dígitos, mostraram dados do setor nesta terça-feira, aumentando as preocupações relacionadas à transição energética do continente.

As informações são mau presságio para os planos da União Europeia de expandir rapidamente o uso de energia renovável -- um pilar central dos esforços do bloco para combater as mudanças climáticas e acabar com sua dependência dos combustíveis fósseis russos.