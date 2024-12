Taxas de juros futuros recuam no longo prazo com avanço da tramitação do pacote fiscal no Congresso

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs recuaram para contratos de longo prazo nesta terça-feira, à medida que o mercado reagia a notícias de que as medidas fiscais do governo serão votadas no Congresso nesta semana, enquanto as taxas de curto prazo subiam, em ajustes devido à projeção de uma política monetária mais contracionista no Banco Central.

No fim da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 15,1%, ante 14,998% no ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,42%, ante o ajuste anterior de 15,402%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,78%, ante os 14,799% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,54%, ante os 14,553% da sexta-feira.