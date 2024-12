Início de construções de moradias unifamiliares nos EUA se recupera em novembro

A construção de casas enfrentou dificuldades durante a maior parte deste ano depois de ter se beneficiado de uma grave escassez de moradias usadas à venda. Embora o Federal Reserve tenha começado a cortar a taxa de juros em setembro, a popular hipoteca de 30 anos com taxa fixa permanece perto de 7%, acompanhando os rendimentos do Treasury de 10 anos, que subiram devido à resiliência da economia e às preocupações de que algumas das políticas do presidente eleito Donald Trump sejam inflacionárias.

O banco central dos EUA deve fazer um terceiro corte na taxa de juros nesta quarta-feira, mas projetar menos reduções nos custos de empréstimos do que as quatro previstas em setembro.

Uma pesquisa da Associação Nacional de Construtores de Casas na terça-feira mostrou alta em dezembro de uma medida das expectativas de vendas nos próximos seis meses para o nível mais alto desde abril de 2022. A confiança dos construtores de casas se manteve estável em máximas de sete meses em meio a esperanças de menos regulamentações do governo republicano.

Mas os economistas estavam menos entusiasmados, alertando para preços ainda mais altos de madeira e grave escassez de trabalhadores se Trump seguir com tarifas e expulsões de imigrantes sem documentos, o que prejudicaria o mercado imobiliário.

Os Estados Unidos importam grandes quantidades de madeira do Canadá. Trump disse que adotará uma tarifa de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México.

(Reportagem de Lucia Mutikani)