Melnick faz parceria em projeto de R$2,5 bi e entra em SC

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora e incorporadora Melnick anunciou nesta quarta-feira entrada no mercado de Santa Catarina por meio de uma parceria com a também incorporadora Müze, em uma torre operada pelo Hotel Emiliano com valor geral de vendas de 2,5 bilhões de reais.

A Melnick, que é uma das maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul, afirmou em fato relevante que sua entrada em Santa Catarina vai começar mediante prestação de consultoria no projeto Tempo, da Müze, localizado na Praia Brava, em Itajaí (SC).

"Além desse projeto, a Melnick está em negociações para o estabelecimento de parcerias com empresas de Florianópolis e do litoral norte de Santa Catarina, incluindo a Müze", afirmou a companhia. "Estes potenciais parceiros com os quais a Melnick está em negociação possuem um banco de terrenos relevante e extremamente qualificado", acrescentou a empresa.