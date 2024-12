Powell tem longa lista de tarefas para seu último ano completo como chair do Fed

Se ele tiver uma lista de desejos para 2025, aqui está o que pode estar nela:

PLACA DE "PARE"

A principal missão de Powell é "concluir o 'pouso suave' com inflação de 2% e pleno emprego, em um cenário que provavelmente será mais complicado", com políticas tributárias, tarifárias e de imigração que podem dificultar a leitura do cenário econômico, disse Donald Kohn, ex-vice-chair do Fed, que agora é membro sênior da Brookings Institution.

Apesar de todas as críticas que o Fed recebeu por não ter elevado juros mais rapidamente quando a inflação se acelerou em 2021, os rápidos aumentos que acabaram sendo realizados e o retorno da economia global a um patamar mais normal após a pandemia da Covid-19 têm trazido a inflação para perto da meta de 2%.

Mas o trabalho ainda não terminou. No próximo ano, Powell terá que orientar o debate entre as autoridades sobre quando interromper os cortes nos juros sem ir tão longe que a inflação se recupere ou ir tão devagar que o mercado de trabalho se enfraqueça, tudo isso levando em conta as políticas do novo governo de Donald Trump.

AMBIENTE FISCAL ESTÁVEL