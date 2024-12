Ações de Hong Kong fecham em queda com perspectiva do Fed

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong encerraram em baixa nesta quinta-feira, depois que o Federal Reserve advertiu que diminuirá o ritmo dos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos no próximo ano, enquanto as ações da China terminaram sem direção comum.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,36%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,09%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,56%.

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) cortou sua taxa básica de juros nesta quinta-feira, acompanhando o movimento do Fed, que indicou menos cortes no próximo ano.