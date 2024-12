Balanço da Nike supera expectativas modestas; CEO alerta para recuperação difícil

Por Ananya Mariam Rajesh e Nicholas P. Brown

(Reuters) - Os resultados da Nike superaram estimativas modestas nesta quinta-feira, levando suas ações a darem um breve salto, mas a empresa logo desfez as esperanças dos investidores e fez as ações caírem quando um executivo de alto escalão previu que a receita cairá dois dígitos no terceiro trimestre fiscal.

O novo presidente-executivo da Nike, Elliot Hill, alertou para dificuldades de curto prazo enquanto a marca, que enfrenta desafios, tenta reviver a demanda fraca por seus produtos.