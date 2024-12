Eletrobras pagará R$2,2 bi em dividendos; avalia proventos intercalares trimestrais

(Reuters) - A Eletrobras informou nesta quinta-feira que pagará dividendos intercalares no montante de 2,2 bilhões de reais, com base no lucro apurado ao fim do terceiro trimestre, conforme fato relevante ao mercado.

O pagamento será realizado em 13 de janeiro, sendo cerca de 2,43 reais por ação preferencial classe A, 1,82 real por ação preferencial classe B e 0,86 real por ação ordinária e golden share, de acordo com a companhia.

A Eletrobras informou ainda que iniciou estudo de metodologia de alocação e estrutura de capital em que um dos objetivos é avaliar o pagamento de proventos intercalares trimestrais.