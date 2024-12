População indígena em áreas urbanas quase triplica no Brasil, diz IBGE

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A população indígena vivendo em áreas urbanas no Brasil quase triplicou em 2022 ante 2010, com mais de 914 mil indígenas morando em cidades do país, segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira.

Com um aumento de 181,6% no período, a população indígena em áreas urbanas aumentou em 589.912 pessoas no período, elevando o percentual da população indígena morando em cidades para 53,97% do total. Em 2010, eram 324.834 indígenas morando em área urbana no Brasil.

A população indígena em area rural também avançou entre 2010 e 2022, chegando a 780.090 pessoas, um crescimento 36,36% desde 2010, o equivalente a mais 208.007 pessoas.