BC vende US$7 bi em nova intervenção no câmbio, totalizando US$27,77 bi desde a semana passada

No primeiro leilão desta sexta, entre 9h15 e 9h20, a autoridade monetária vendeu 3 bilhões de dólares à vista, aceitando 8 propostas com um diferencial de corte de 0,000100.

Mais tarde, no leilão de linha A, o BC vendeu 2 bilhões de dólares com data de recompra no dia 2 de julho de 2025, aceitando cinco propostas, entre as 10h20 e 10h25, a uma taxa de corte de 6,170000%.

No leilão de linha B, no entanto, o BC disse que não aceitou nenhuma proposta entre 10h40 e 10h45 para a data de recompra de 2 de outubro de 2025 por "problemas no sistema", anunciando logo depois um novo leilão para entre 11h20 e 11h25 com mesmo valor e data de recompra, que também foi cancelado pela mesma razão.

Em uma terceira tentativa, entre 12h30 e 12h35, a autarquia finalmente vendeu mais 2 bilhões de dólares com a mesma data de recompra das operações canceladas, aceitando 2 propostas com a taxa de corte de 6,212000%.

Assim como na sessão anterior, quando a injeção de 8 bilhões de dólares à vista contribuiu para uma forte queda do dólar, a nova intervenção do BC ajudava a valorizar a moeda brasileira ao longo do pregão.

Às 13h04, o dólar à vista caía 0,63%, a 6,0855 reais na venda, ampliando as perdas depois da forte baixa de 2,29% do dia anterior.